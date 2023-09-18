На Ямале сгорела баржа с тремя автомобилями

В селе Салемал у причала на реке Обь сгорела баржа с автомобилями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Противопожарной службы ЯНАО.

Инцидент произошел сегодня ночью, в 03.19 по местному времени. Огнеборцы сообщают, что вызов поступил поздно - когда дежурный караул прибыл, открытый огонь уже охватил машины. также наблюдалось сильное задымление. Ликвидировать пламя удалось в 05.05.

Огонь уничтожил баржу по всей площади - 260 "квадратов", а также три автомобиля.

Кроме того, пострадал один человек - кто именно не уточняется.

В тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и 2 единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО.