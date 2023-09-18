"Думу хотят низвести": в гордуме Екатеринбурга не хотят спикера, одобренного губернатором
Депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев резко раскритиковал кандидатуру Анны Гурарий, которую называют новым спикером городского парламента.
Напомним, завтра, 19 сентября, пройдет первое заседание Екатеринбургской городской думы восьмого созыва. Депутатам предстоит избрать председателя гордумы нового созыва, а также его заместителей. Сообщалось, что новым спикером станет сотрудник УрФУ Анна Гурарий – якобы ее кандидатуру одобрил свердловский губернатор.
Как заявил Накануне.RU депутат Константин Киселев, на место спикера есть и более опытные люди – занимавший этот пост Игорь Володин, Михаил Матвеев, или, например, Владимир Крицкий.
"Думу хотят низвести. Поэтому будет неопытный молодой спикер, который будет просто поднимать руку, ставить на голосование и все. Дадут ли возможность задавать вопросы? Мы понимаем, что система сильна своей структурой. А если структура вялая и дряблая, то и система, естественно, нежизнеспособна", - полагает Киселев.
Напомним, выборы в городскую думу столицы Урала проходили 9 и 10 сентября. В новый состав парламента вошли 35 депутатов: 25 по одномандатным округам и 10 по единому избирательному округу.