"Думу хотят низвести": в гордуме Екатеринбурга не хотят спикера, одобренного губернатором

Депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев резко раскритиковал кандидатуру Анны Гурарий, которую называют новым спикером городского парламента.

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Напомним, завтра, 19 сентября, пройдет первое заседание Екатеринбургской городской думы восьмого созыва. Депутатам предстоит избрать председателя гордумы нового созыва, а также его заместителей. Сообщалось, что новым спикером станет сотрудник УрФУ Анна Гурарий – якобы ее кандидатуру одобрил свердловский губернатор.

Как заявил Накануне.RU депутат Константин Киселев, на место спикера есть и более опытные люди – занимавший этот пост Игорь Володин, Михаил Матвеев, или, например, Владимир Крицкий.

"Думу хотят низвести. Поэтому будет неопытный молодой спикер, который будет просто поднимать руку, ставить на голосование и все. Дадут ли возможность задавать вопросы? Мы понимаем, что система сильна своей структурой. А если структура вялая и дряблая, то и система, естественно, нежизнеспособна", - полагает Киселев.

Напомним, выборы в городскую думу столицы Урала проходили 9 и 10 сентября. В новый состав парламента вошли 35 депутатов: 25 по одномандатным округам и 10 по единому избирательному округу.