В Госдуме рассказали, в каких случаях можно проигнорировать электронную повестку

В предстоящий осенний призыв штрафовать за игнорирование электронной повести не будут при условии, что призывник не получил бумажную повестку, передает Shot со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Он напомнил, что штрафы за игнорирование электронных повесток начнут действовать с 1 января 2024 года.

Осенний призыв в 2023 году продлится с 1 октября по 31 декабря. Призывать будут россиян от 18 по 27 лет.

Ранее зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин заявил, что планов увеличения сроков службы для солдат-срочников пока нет. Он напомнил, что на сегодняшний день срок службы составляет один год. "В настоящее время на повестке дня не стоит вопрос о его увеличении", — заявил депутат "Ленте.ру".