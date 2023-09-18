18 Сентября 2023
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Фото: Союз композиторов России

Путин выразил соболезнования из-за смерти поэта Добронравова

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью поэта Николая Добронравова.

В телеграмме вдове почившего, композитору Александре Пахмутовой, Путин отметил, что Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем, и его уход – большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас.

"В замечательных поэтических произведениях Николая Николаевича Добронравова отразились яркие, незабываемые страницы истории великой страны, трудовые свершения современников, их мечты и стремления, мужество и сила духа, человеческое достоинство. Убеждён, что честное, вдохновенное, удивительно искреннее творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Напомним, о смерти 94-летнего Добронравова стало известно 16 сентября.

Николай Добронравов(2023)|Фото: Союз композиторов России

Теги: Николай Добронравов, Владмир Путин, Александра Пахмутова


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