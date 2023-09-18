Путин выразил соболезнования из-за смерти поэта Добронравова

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью поэта Николая Добронравова.

В телеграмме вдове почившего, композитору Александре Пахмутовой, Путин отметил, что Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем, и его уход – большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас.

"В замечательных поэтических произведениях Николая Николаевича Добронравова отразились яркие, незабываемые страницы истории великой страны, трудовые свершения современников, их мечты и стремления, мужество и сила духа, человеческое достоинство. Убеждён, что честное, вдохновенное, удивительно искреннее творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Напомним, о смерти 94-летнего Добронравова стало известно 16 сентября.