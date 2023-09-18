Лантратова предложила назначать директоров школ только после одобрения большинством учителей

Директоров школы следует утверждать только после одобрения кандидатуры минимум 75% педагогического состава. Такое предложение выдвинула первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Как сообщалось, в шкoле №22 Екатеринбурга стали массово увольняться учителя после прихода нового директора. Подобное случается и в других регионах. Для предотвращения таких событий Лантатова и предлагает согласовывать кандидатуру с учителями.

По данным Российской академии образования, до 50% молодых учителей увольняются из школ в первые пять лет после начала работы. Одной из причин является в том числе некомпетентность администрации школы, отмечает депутат.

Можно отметить, что в регионах периодически заявляют о катастрофической нехватке учителей, хотя Минпросвещения это отрицает. Их зарплаты по-прежнему крайне низки. Медианная зарплата российского учителя на ставку составляет "чистыми" всего 15-20 тысяч. Поэтому многие вынуждены набирать до двух ставок в ущерб учебному процессу, а многие просто увольняются из-за таких условий работы.