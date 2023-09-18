Теракт или инсценировка: что россияне думают о смерти Пригожина

Почти месяц прошел с момента гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его окружения в авиакатастрофе под Тверью. Официальной информации больше не стало, и среди россиян самыми распространенными версиями о смерти Пригожина являются теракт и инсценировка.

Согласно данным опроса, проведенного группой Russian Field по заказу медиатехнолога Анны Богачевой в начале сентября, гибель Пригожина скорее значимым событием считают 43%, примерно столько же – 50% - заявляют, что для них это скорее незначимое событие.

73% россиян не изменили свое отношение к российским властям в связи со смертью Пригожина, но 17% стали о властях худшего мнения.

Про причину смерти Пригожина четверть респондентов вообще не знают, что сказать (23%). Но по 22% выступают за версию с терактом и за инсценировку (то есть полагают, что Пригожин может быть жив). Несколько реже упоминаются такие версии, как технические неполадки и ошибка пилота (14%) или намеренный обстрел самолета с целью покушения (13%).

Версия теракта более популярна среди мужчин, респондентов с высшим образованием и аудитории Telegram-каналов. Об инсценировке авиакатастрофы чаще говорят опрошенные 18-29 лет, без высшего образования, малообеспеченные и узнающие новости из Яндекса/Google. Версия о технических неполадках наиболее распространена среди респондентов 60+ лет, аудитории телевидения и групп "Вконтакте". О намеренном обстреле чаще заявляет молодежь и зрители YouTube.