Главу свердловского управления автодорог заподозрили во взятке
Глава ГКУ "Управление автомобильных дорог" Вячеслав Данилов с сегодняшнего дня освобожден от должности. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.
"Ходатайство об увольнении подготовлено министерством транспорта и дорожного хозяйства области. Причина – подозрение во взятке", - утверждает канал.
Накануне.RU обратилось за комментарием в пресс-службу "Уралуправтодора". Там предложили обратиться в региональное управление. На данный момент ведомство не прокомментировало ситуацию.
В Следственном комитете РФ по Свердловской области также пока воздерживаются от комментариев.