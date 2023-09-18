Главу свердловского управления автодорог заподозрили во взятке

Глава ГКУ "Управление автомобильных дорог" Вячеслав Данилов с сегодняшнего дня освобожден от должности. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

"Ходатайство об увольнении подготовлено министерством транспорта и дорожного хозяйства области. Причина – подозрение во взятке", - утверждает канал.

Накануне.RU обратилось за комментарием в пресс-службу "Уралуправтодора". Там предложили обратиться в региональное управление. На данный момент ведомство не прокомментировало ситуацию.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области также пока воздерживаются от комментариев.