18 Сентября 2023
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Фото: vk.com/id136670972

В Горнозаводске жители жалуются на невыносимые условия проживания

Жители Горнозаводска пожаловались на невыносимые условия проживания: дом не признан аварийным, но жить в нем, по словам жильцов, невозможно, сообщили Накануне.RU жильцы дома.

Пятиэтажное здание по адресу ул. Победы, 2, когда-то было общежитием. Сейчас это многоквартирный дом. На 10 комнат на этаже один туалет. Жильцы дома жалуются на отсутствие горячей воды летом - чтобы помыть посуду и помыться самим приходится греть воду. Зимой горячую воду люди получают из батарей.

Жильцы требуют признать их дом аварийным(2023)|Фото: vk.com/id136670972

У стен и потолка частично обрушилось покрытие. При этом жильцы платят взносы за капитальный ремонт. Также оплачивают "содержание жилья", но самостоятельно моют полы в подъезде.

Прикамцы добиваются признания их домом аварийным и расселения.

Жильцы требуют признать их дом аварийным(2023)|Фото: vk.com/id136670972

"Просим обратить внимание на то, как мы живем. Наше жилье не соответствует требованиям ЖК и нормам. Просим разобраться в сложившейся ситуации. Я, как добросовестный плательщик, ежемесячно оплачиваю за капитальный ремонт, а жить в таких условиях невозможно", - говорится в заявлении с подписью жильцов, составленном на имя губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и главы Горнозаводска Вадима Лумпова.

Теги: Горнозаводск, аварийный дом, общежитие, расселение


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