В ООН заявили, что "Украина выкачала ресурсы для помощи"

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн считает, что Украина выкачала все ресурсы и на продовольственную помощь другим странам, в частности, Афганистану, не хватает средств.

Программа ООН столкнулась с нехваткой финансирования. Отвечая на вопрос, кто перестал выделять средства, Маккейн заявила: "Мир", пишет РИА Новости. По ее словам, сейчас большая часть средств государств уходит на помощь Украине.

"Украина, как бы то ни было, выкачала весь кислород из комнаты. И мы, конечно, понимаем необходимость поддержки Украины. Но в мире есть и другие горячие точки, которые находятся в таком же глубоком отчаянии, как и Украина", - сказала Маккейн.