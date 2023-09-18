Экс-депутат заксобрания Прикамья не смог обжаловать штраф за оскорбление Путина

Экс-депутат заксобрания Константин Окунев не смог обжаловать штраф в 250 тыс. рублей за оскорбление в соцсетях президента России Владимира Путина. Об этом сам Окунев сообщил в своем telegram-канале, опубликовав копии документов решения суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документам, в мае 2023 года оппозиционер на своей странице в ВК разместил публикацию, которая содержала высказывания, выражающие негативную оценку личностных качеств президента РФ Владимира Путина. Ответчик в суд не явился.

Ранее Дзержинский райсуд Перми признал Константина Окунева виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.1 КоАП РФ.

Отметим, что это не первое правонарушение. Экс-депутата также обвиняли в дискредитации армии.