Патриарх Кирилл назвал преимущества Собянина перед роботами

В Москве состоялась инаугурация переизбранного мэром Сергея Собянина. На выборах главы города он набрал 76% голосов.

На инаугурацию Собянина в этот раз пришли первые лица государства. Лично присутствовал Владимир Путин.

"Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и – самое-то главное и в первую очередь – результатов работы", - заявил Путин на торжественной церемонии в "Зарядье".

Патриарх Кирилл пошел гораздо дальше и в свое поздравление включил настоящую проповедь: "Вы относитесь к числу людей, обличенных властью, которые осуществляют свой мандат искренне и вкладывая не только рациональный подход к решению проблем, но также разделяете с москвичами их радости и скорби, а значит, и ваше сердце включено в эту работу. А иначе быть не может: роботы могут исполнять свои обязанности, которые им поручает человек, но они не могут чувствовать, поэтому никогда роботы не будут управлять людьми, особенно массами людей. А если это произойдет – тогда мы близки к концу человеческой цивилизации".