18 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Директор школы №22 Екатеринбурга заявил, что нанял за лето девять новых учителей

Директор школы №22 в Екатеринбурге Илья Смирнов прокомментировал ситуацию в его ведомстве. Ранее стало известно, что из заведения массово увольняются учителя.

Как передает корреспондент Накануне.RU, директор заявил, что он нанял за лето девять новых учителей и еще трех – уже во время учебного процесса. По его словам, сейчас по всем предметам педагоги есть, а вакансии открыты только для того, чтобы облегчить работу уже имеющимся учителям. Также Смирнов сказал, что ему очень обидно: мол, он старается для школы, а родители так его критикуют. По его словам, 90%, что говорят про него родители – это клевета.

Еще родители пожаловались, что школе выделили 3,5 млн рублей на учебники, но самих учебников нет. Директор же в ответ сказал, что все закупили, а остальное – клевета.

По словам главы департамента образования администрации Екатеринбурга Константина Шевченко, ситуация с нехваткой педагогов "штатная и совершенно нормальная". Отвечая на вопрос о том, почему родители школы №22 находятся в таком возмущении, чиновник посоветовал спросить у самих родителей.

Илья Смирнов, Константин Шевченко(2023)|Фото: Накануне.RU

А представитель родителей Юлия Сидоренко заявила, что весь негатив исходит исключительно от председателя родительского комитета. Якобы, Юлия не понравилась ей по каким-то личным причинам.

Напомним, что в понедельник возле школы №22 в Екатеринбурге собрались обеспокоенные родители учеников.

Теги: школа, учителя, директор, Екатеринбург


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