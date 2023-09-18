18 Сентября 2023
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Фото:ДИП Свердловской области

Россияне все острее ощущают противоречия в стране - исследование

Россияне остро воспринимают и понимают противоречия в стране, об этом свидетельствуют данные опросов, говорится в статье, опубликованной в журнале "Социологическая наука и социальная практика", посвященной этому вопросу.

Эмпирической базой для исследования стали данные Института социологии ФНИСЦ РАН 2005, 2015 и 2021 гг. Только 17% считали, что никаких острых разногласий в обществе нет. После начала СВО эта доля сократилась вдвое. Более бедные и закредитованные заметно чаще говорят о противоречиях. При этом в Москве и Санкт-Петербурге об отсутствии острых противоречий в обществе весной 2021 г. говорили лишь 9% населения - это вдвое меньше, чем в среднем по стране.

Характерный штрих: 70% отмечающих противоречия считали весной 2021 г., что для российского общества в последние годы характерен рост в нем недоверия.

Чаще всего среди самых острых противоречий российского общества на протяжении последних 17 лет респонденты называют разрыв между богатыми и бедными. Если в 2005 г. это отмечали 55%, то в 2015 г. произошло снижение до 37%. Но в 2021 г. снова рост - 43%, или почти половина.

Второе место устойчиво занимает противоречие между властью и народом. Здесь тоже после снижения рост за 6 лет - с 32% до 37%. На третьем месте разногласия между чиновниками и гражданами - его отмечают 25%, этот показатель не изменился. При этом государственные чиновники – единственная массовая социальная группа, которая, по мнению россиян, скорее препятствует, чем способствует развитию страны. Так, в ходе опроса в марте 2022 г. 57% респондентов сказали, что чиновники препятствуют развитию России (хотя другие группы получали по 80% положительных оценок). Причем в Московской агломерации уровень недовольства чиновниками гораздо выше - 48% включали этот вопрос в число наиболее острых.

"Противостояние широких слоев российского общества и "правящего класса" в разных его ипостасях сопровождается стабильностью недовольства населения характером взаимодействия рядовых граждан с государственным аппаратом, предстающим перед ними в виде отдельных чиновников. Несмотря на все усилия власти по снижению забюрократизированности решения различных вопросов для населения, улучшению механизмов взаимодействия граждан и занимающихся их проблемами чиновников, уровень напряженности в этой сфере общественных отношений не спадает", - говорится в статье.

На четвертом месте противоречия между Москвой и провинцией - после снижения тоже рост, сейчас это отмечают 16% россиян. На пятом - противоречия между разными властными группировками. Это отмечают 14%, и тоже этот показатель растет.

Как свидетельствуют эмпирические данные, противоречия, связанные с глобализацией, не находят прямого отклика в массовом сознании россиян, а предстают перед ними скорее в виде неприемлемости действий прозападной части отечественных элит, нарушающих представления народа о справедливости, заключают авторы.

Теги: общество, противоречия, россияне


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