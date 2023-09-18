ФАС обязала "большую четверку" операторов отменить плату за раздачу интернета с телефонов

Федеральная антимонопольная служба России предписала "большой четверке" мобильных операторов (МТС, Билайн, Мегафон и Теле2) в течение месяца отменить плату за раздачу трафика с мобильных устройств и не допускать ограничения этого функционала для абонентов. Если предупреждение не будет учтено, на операторов возбудят дела о нарушении антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ФАС.

В августе антимонопольная служба начала проверку сообщений пользователей и СМИ о вводе платы за раздачу интернета со смартфонов. "Достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании в адрес службы не предоставили", - отметили в ФАС.