18 Сентября 2023
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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На Южном Урале от гриппа планируют привить более 2 млн человек

В Челябинской области планируют привить от гриппа 2 млн человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

"Очень важно, чтобы провакцинированные граждане составляли более 60% от всего населения, что позволит создать "иммунную" прослойку в обществе, которая будет препятствовать распространению вируса в эпидемиологический сезон", - отметили в ведомстве.

В регионе прививочная кампания от гриппа началась в конце августа. Как отметила министр здравоохранения региона Агата Ткачева, оптимальное время для прививки сентябрь-октябрь, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемиологического сезона.

В Челябинскую область уже поступило 850 тыс. 530 доз вакцины против гриппа. В настоящий момент прививку поставили более 60 тыс. человек.

Теги: грипп, вакцинация,


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