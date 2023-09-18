18 Сентября 2023
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Фото: 89.mchs.gov.ru

Три семьи из сгоревшего дома в Ноябрьске переселены в маневренный фонд

Глава Ноябрьска Алексей Романов после ночного пожара, унесшего жизнь женщины и двух малолетних детей, провел внеочередное заседание Комиссии по ЧС, сообщили Накануне.RU в администрации города.

На совещании подробно разобрали ситуацию, обсудили весь комплекс мер поддержки, которые муниципалитет может оказать погорельцам. Семьям будет выделена необходимая материальная помощь. Организован сбор помощи для погорельцев. Одежду, продукты, предметы быта можно приносить в управление социальной защиты по ул. Ленина, дом №7. Уже сейчас социальные службы готовы предоставить пострадавшим необходимые на первое время вещи.

Сообщается, что из 12 квартир - девять были в собственности жильцов. Три семьи разместили в маневренном фонде: общежитии на улице Холмогорской. Остальные жители сгоревшего дома решили остановиться у родных и близких. В департаменте имущественных отношений будут работать с каждой семьей индивидуально.

пожар в аварийном доме(2023)|Фото: 89.mchs.gov.ru

Напомним, ночной пожар в аварийном деревянном жилом доме в Ноябрьске, по адресу ул. Школьная №3, унес жизни трех человек: женщины и двух детей: шести и трех лет. Когда пожарные прибыли на вызов - в доме уже вовсю полыхала кровля. Ликвидация пожара была объявлена в 3.27. Всего в тушении принимали участие 111 человек личного состава и 10 единиц спецтехники МЧС.

Дом был признан аварийным. Построили его еще 1989 году. Снести должны только 2028 году.

В доме зарегистрировано 48 человек, из них 12 детей.

В следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", "Халатность".

Теги: пожар, ноябрьск, аварийный дом, деревянный дом, уголовное дело, причинение смерти по неосторожности, халатность


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Ранее 18.09.2023 08:40 Мск В Ноябрьске во время пожара в аварийном деревянном доме погибла женщина и двое детей

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