18 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Совфеде предложили России выйти из-под юрисдикции Международного суда ООН

Сенатор Константин Косачев полагает, что Россия может выйти из-под юрисдикции Международного суда ООН. Так он оценил тот факт, что сегодня Международный суд ООН начинает слушания по иску Украины против России о якобы нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

"Если по итогам рассмотрения дела вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть сценарий с выходом из-под юрисдикции Международного суда ООН, что само по себе непростая юридическая задача, ведь это один из основных органов ООН, а Статут Международного суда – неотъемлемая часть Устава ООН", - написал Косачев в своем telegram-канале.

По его мнению, налицо – постепенный развал всех органов ООН.

"Говорю это с искренним сожалением", - написал Косачев.

Теги: Международный суд ООН, юрисдикция


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