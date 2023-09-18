Возле школы №22 в Екатеринбурге собрались обеспокоенные родители

Возле школы №22 в Екатеринбурге на сегодняшний брифинг собрались обеспокоенные родители учеников.

Сегодня мэрия уральской столицы анонсировала брифинг с участием директора школы Ильи Смирнова и начальника департамента образования администрации города Константина Шевченко. Они должны были рассказать о текущей ситуации в учебном заведении и об организации образовательного процесса. Ранее из школы стали массово увольняться учителя.

Как передает корреспондент Накануне.RU с места событий, самих родителей о брифинге уведомили менее чем за час до его начала. Планировалось, что от родителей выступит Юлия Сидоренко. Однако, по словам самих родителей, она вообще не относится к родительскому комитету. Около месяца назад женщину добавили в родительский чат, после чего она начала активно защищать директора. Известно, что у Сидоренко в 4-м классе учится внучка, но никто ее представителем родителей не выбирал.

Ранее министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов взял под особый контроль ситуацию в школе №22 на Уралмаше, откуда массово увольняются педагоги.