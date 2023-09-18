Возле школы №22 в Екатеринбурге собрались обеспокоенные родители

18 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Возле школы №22 в Екатеринбурге собрались обеспокоенные родители

Возле школы №22 в Екатеринбурге на сегодняшний брифинг собрались обеспокоенные родители учеников.

Сегодня мэрия уральской столицы анонсировала брифинг с участием директора школы Ильи Смирнова и начальника департамента образования администрации города Константина Шевченко. Они должны были рассказать о текущей ситуации в учебном заведении и об организации образовательного процесса. Ранее из школы стали массово увольняться учителя.

Школа №22 Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

Как передает корреспондент Накануне.RU с места событий, самих родителей о брифинге уведомили менее чем за час до его начала. Планировалось, что от родителей выступит Юлия Сидоренко. Однако, по словам самих родителей, она вообще не относится к родительскому комитету. Около месяца назад женщину добавили в родительский чат, после чего она начала активно защищать директора. Известно, что у Сидоренко в 4-м классе учится внучка, но никто ее представителем родителей не выбирал.

Школа №22 Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

Ранее министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов взял под особый контроль ситуацию в школе №22 на Уралмаше, откуда массово увольняются педагоги.

Илья Смирнов, Константин Шевченко(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: школа, родители, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.09.2023 21:27 Мск Минпрoсвещения Рoссии вмешалoсь в ситуацию в школе на Уралмаше, откуда бегут учителя
Ранее 15.09.2023 12:03 Мск Минобразования взяло на контроль школу на Уралмаше, откуда бегут учителя

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети