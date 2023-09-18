В Кремле не готовы "дать справку" о состоянии здоровья Кадырова

В Кремле не стали комментировать слухи о тяжелой болезни главы Чечни Рамзана Кадырова.

"В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья, поэтому здесь нам нечего вам сказать", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также он сказал, что в минувшие выходные Кадыров с Путиным не встречался.

Ранее в сети появились слухи о болезни Кадырова и его госпитализации в одну из московских клиник. При этом одним из спикеров, утверждавших, что глава Чечни в больнице, был официальный представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

После этого в Telegram-канале Кадырова появились кадры его прогулки (он гуляет в ветровке Gucci стоимостью около 160 тыс. руб.), на которых он говорит: "Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит".