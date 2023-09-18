Минэк хочет создать реестр туристских троп

Минэкономразвития предлагает собрать все туристские тропы в России в специальный реестр. Соответствующий проект поправок в закон о туристской деятельности и Земельный кодекс опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее президент Владимир Путин поручил создать в России национальную систему туристических троп. Целью разработанного Минэком документа является создание правовой базы и формирование в стране единой системы туристских троп для развития туризма. В частности, в законе о туристской деятельности предлагается прописать определение такой тропы и сопутствующий понятийный аппарат.

Тропы можно будет размещать на государственных землях, в том числе арендованных, а также на частных земельных участках. У каждого маршрута должен быть паспорт, где будет указана категория его сложности, а сведения о тропах будут включаться в реестр. Маршрут будет снабжаться системой информационных знаков и условных обозначений для навигации и обеспечения безопасности.

По данным Росстата, за первое полугодие 2023 года доходы гостиничного бизнеса в России выросли на 27% год к году. Заполняемость объектов также увеличилась — почти на 15%. По оценкам аналитиков, стимул к этому дала значительная переориентация турпотоков с внешнего на внутренний рынок. Как заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, рост количества туристических поездок по стране составил 15%.