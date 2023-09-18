TikTok оштрафован в ЕС на 342 млн евро

Ирландская комиссия по защите данных объявила о наложении штрафа на TikTok в размере 342 миллионов евро за нарушения при обработке персональных данных детей.

Экспертиза касалась нескольких функций TikTok: настройки учетной записи по умолчанию, настройки "семейного положения" и проверки возраста. Было выявлено, что TikTok по умолчанию сделал учетные записи детей общедоступными, когда они регистрировались на платформе.

Один из острых вопросов заключался в том, соблюдает ли TikTok то, чтобы дети младше 13 лет не допускались на платформу с помощью проверки возраста. Здесь тоже было установлено, что компания недостаточно защитила частную жизнь детей младше 13 лет, которые смогли зарегистрироваться.