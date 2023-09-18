Путин поздравит Собянина в день инаугурации

Владимир Путин сегодня поздравит Сергея Собянина с переизбранием мэром столицы и поучаствует в инаугурации мэра, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав более 76% голосов.

Кандидат от КПРФ Леонид Зюганов набирает 8,11%, или 265 374 голосов, кандидат от ЛДПР Борис Чернышов - 5,61%, или 183 529 голосов, Владислав Даванков от партии "Новые люди" - 5,34%, или 174 869 голосов, Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") - 3,93%, или 128 701 голосов.

На выборах в столице проголосовали 3 284 078 человек из 7,6 миллиона избирателей.