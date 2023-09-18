18 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Спецслужбы Грузии заявили о готовящемся в стране госперевороте

Служба государственной безопасности Грузии заявила о раскрытии заговора, целью которого является свержение действующих властей насильственным путем. Якобы, заговорщики планируют начать действовать в октябре-декабре этого года, дестабилизировать ситуацию в стране и организовать беспорядки.

Началом для волнений выбрана дата обнародовании решения Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Скорее всего, и на этот раз страна статус не получит, в чем радикальная оппозиция обвинит действующие власти.

В заявлении перечислены имена "заговорщиков", часть из которых находятся за пределами Грузии. Это экс-министр внутренних дел страны Вано Мерабишвили, заместитель военной контрразведки Украины Гия Лорткипанидзе, бывший охранник Михаила Саакашвили Михаил Батурин, а также командир действующего на Украине "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

Теги: грузия, переворот, заговор


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