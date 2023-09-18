Александр Моор дал старт Промышленно-энергетическому форуму TNF-2023

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт Промышленно-энергетическому форуму TNF-2023, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Вместе с заслуженным геологом РФ Анатолием Брехунцовым и генеральным директором "РН-Уватнефтегаз" Евгением Армяниновым глава региона нажал символическую кнопку. Открывая промышленно-энергетический форум TNF-2023 Александр Моор назвал ключевые проекты, направленные на обеспечение технологической независимости.

"Промышленно-энергетический форум объединяет нефтегазодобычу, переработку, транспортировку, всех промышленников вокруг одной главной задачи — обеспечении технологической независимости. Тюменская область была, есть и останется кузницей кадров для нефтегазовой отрасли. Сегодня более 7 000 студентов обучаются в вузах по специальностям, связанным с нефтью и газом. Наш флагманский проект межвузовский кампус станет центром инноваций, в котором появятся новые Муравленко, Эрвье, Салмановы", - обратился к участникам форума Моор.

После церемонии открытия промышленно-энергетического форума TNF-2023 Александр Моор ознакомился с работой площадки TNF EXPO и представленными на выставке инновациями.

Форум продлится с 18 по 21 сентября. Сегодня на выставке состоится диалог участников нефтегазового кластера с заказчиками, дискуссионная сессия "Развитие промышленного туризма в Тюменской области", биржа деловых контактов, сеанс одновременной игры в шахматы с Яном Непомнящим.

Обсуждение вопросов развития ТЭК — в программе на 19 сентября.