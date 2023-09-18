В Новоуральске вандалы разломали монумент гитары на площади

Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев выразил сильное возмущение действиями вандалов. Неизвестные разломали монумент гитары, их уже ищут.

Как рассказал Тюменцев на своей странице в соцсети, ночью малые архитектурные формы и площадь перед ДК "Новоуральский" пострадали от вандалов.

"Несколько молодых людей подошли к МАФу и отломали гриф гитары. Земляки, думаю, вы тоже возмущены, как поднимаются руки на скульптуры, на благоустроенные территории, созданные для эстетики города, причем, родного города…", - негодует мэр.

Вячеслав Тюменцев отметил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент вандализма. По словам главы, все материалы уже переданы в правоохранительные органы.