18 Сентября 2023
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Фото: страница Вячеслава Тюменцева / vk.com/vyacheslav_tyumentsev

В Новоуральске вандалы разломали монумент гитары на площади

Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев выразил сильное возмущение действиями вандалов. Неизвестные разломали монумент гитары, их уже ищут.

Как рассказал Тюменцев на своей странице в соцсети, ночью малые архитектурные формы и площадь перед ДК "Новоуральский" пострадали от вандалов.

"Несколько молодых людей подошли к МАФу и отломали гриф гитары. Земляки, думаю, вы тоже возмущены, как поднимаются руки на скульптуры, на благоустроенные территории, созданные для эстетики города, причем, родного города…", - негодует мэр.

Вандалы испортили малые архитектурные формы и площадь перед ДК "Новоуральский"(2023)|Фото: страница Вячеслава Тюменцева / vk.com/vyacheslav_tyumentsev

Вячеслав Тюменцев отметил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент вандализма. По словам главы, все материалы уже переданы в правоохранительные органы.

Теги: вандалы, гитара, мэр, Новоуральск


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