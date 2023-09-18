Российских первоклашек будут учить выбирать президента

Российским первоклашкам предложат проголосовать на выборах президента сказочной страны. Это сценарий ближайшего внеурочного занятия "Разговоры о важном", которое планируется посвятить 30-летию создания Центральной избирательной комиссии РФ.

Материалы к уроку опубликованы на сайте курса.

Учащимся первых и вторых классов 25 сентября предложат выбрать между Карабасом-Барабасом, Золушкой, Лисой Алисой, Бабой-ягой и Винни-Пухом.

У каждого кандидата есть своя программа. Золушка выступает за честный труд и семейные ценности, Баба-Яга говори о своем опыте, обещает здоровое питание. Карабас-Барабас сулит хорошую зарплату, Лиса Алиса – город с игровыми автоматами, Винни-Пух – воздушный шарик каждому избирателю.

Так называемые "Разговоры о важном" появились в российских школах в прошлом году. Предполагается, что детям будут в ходе этого курса рассказывать об истории и культуре страны. При этом министр просвещения Сергей Кравцов утверждает, что это не уроки политинформации.