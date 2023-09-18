Директор актера Гришечкина считает, что артиста не спасли врачи

18 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Москва
Фото: Официальная группа Театра на Юго-Западе &quot;ВКонтакте&quot;

Директор актера Гришечкина считает, что артиста не спасли врачи

Директор актера Вячеслава Гришечкина Максим Миллер считает, что артиста погубили врачи, не оказав ему помощь.

Несколько лет назад у Вячеслава умерла жена, и это сказалось на его здоровье: Гришечкин перенес инфаркт, выпивал и долго болел. По словам Миллера, актер был крепким мужчиной, и последнее время у него не было критических проблем со здоровьем. Миллер узнал, что с Гришечкиным не все в порядке, от консьержки. Женщина рассказала, что Вячеслав не выходил утром гулять с собакой и это на него непохоже.

Миллер приехал к актеру и застал Гришечкина лежавшим на полу, хоть затем смог подняться и отправился в больницу на ногах. Сначала Гришечкина отвезли в частную клинику, однако там ему стало хуже. Оттуда на "скорой" актера госпитализировали в городскую больницу. Директор артиста не верит, что врачи оказывали Гришечкину должный уход. По словам, Миллера, всего за несколько дней в больнице у актера появились пролежни. Директор актера считает, что врачи должны нести ответственность за свой поступок.

Напомним, о смерти актера стало известно в субботу, 16 сентября. Гришечкину шел 62-й год. Одной из самых известных его ролей был персонаж сериала "Солдаты" майор (позже – подполковник, полковник) Староконь. Гришечкин исполнил более 30 ролей в Театре на Юго-Западе. В его арсенале – Хлестаков в "Ревизоре", Тарелкин в "Смерти Тарелкина", Бургомистр в "Драконе", Подсекальников в "Самоубийце", Король Людовик в "Мольере", Меркуцио в "Ромео и Джульетте", Жевакин в "Женитьбе", Барон в "На дне" и многие другие персонажи классических и современных произведений.

Теги: Вячеслав Гришечкин, актер, смерть


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.09.2023 10:00 Мск Умер звезда сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети