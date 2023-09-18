Директор актера Гришечкина считает, что артиста не спасли врачи

Директор актера Вячеслава Гришечкина Максим Миллер считает, что артиста погубили врачи, не оказав ему помощь.

Несколько лет назад у Вячеслава умерла жена, и это сказалось на его здоровье: Гришечкин перенес инфаркт, выпивал и долго болел. По словам Миллера, актер был крепким мужчиной, и последнее время у него не было критических проблем со здоровьем. Миллер узнал, что с Гришечкиным не все в порядке, от консьержки. Женщина рассказала, что Вячеслав не выходил утром гулять с собакой и это на него непохоже.

Миллер приехал к актеру и застал Гришечкина лежавшим на полу, хоть затем смог подняться и отправился в больницу на ногах. Сначала Гришечкина отвезли в частную клинику, однако там ему стало хуже. Оттуда на "скорой" актера госпитализировали в городскую больницу. Директор артиста не верит, что врачи оказывали Гришечкину должный уход. По словам, Миллера, всего за несколько дней в больнице у актера появились пролежни. Директор актера считает, что врачи должны нести ответственность за свой поступок.

Напомним, о смерти актера стало известно в субботу, 16 сентября. Гришечкину шел 62-й год. Одной из самых известных его ролей был персонаж сериала "Солдаты" майор (позже – подполковник, полковник) Староконь. Гришечкин исполнил более 30 ролей в Театре на Юго-Западе. В его арсенале – Хлестаков в "Ревизоре", Тарелкин в "Смерти Тарелкина", Бургомистр в "Драконе", Подсекальников в "Самоубийце", Король Людовик в "Мольере", Меркуцио в "Ромео и Джульетте", Жевакин в "Женитьбе", Барон в "На дне" и многие другие персонажи классических и современных произведений.