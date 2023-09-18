18 Сентября 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото:накануне.ру

Спасатели два дня искали туристку, заблудившуюся в природном парке в Челябинской области

В Челябинской области спасатели два дня искали заблудившуюся туристку из Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, группа жителей из Свердловской области посещала достопримечательности природного парка "Иремель". Они встали лагерем у подножия горы Большой Иремель. Во время спуска с вершины Малого Иремеля одна из туристок решила вернуться в лагерь. Однако туда она так и не вернулась.

Всю ночь женщину искали спасатели. На следующее утро к поиску присоединились сотрудники всех парков "Зигальга", "Иремель", "Таганай", представители экстренных служб, спасатели республики Башкортостан.

Спустя два дня пропавшую туристку обнаружили. Ее нашла группа судей, готовящих трассу к предстоящим соревнованиям, на курумнике у хребта Ягодный на территории другого национального парка. Она не пострадала.

"Женщина все время продолжала идти, не обращая внимание на незнакомую местность. Она прошла сложнейшие спуски с Малого Иремеля, перешла вброд затопленный после обильных дождей Каменный мост и ушла в тайгу НП "Зигальга", - рассказали в пресс-центре.

Теги: тристка, спасатели, природный парк,


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