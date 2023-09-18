Минпросвещения запустило Единый календарь "образовательных событий"

Министерство просвещения РФ запустило Единый календарь "образовательных событий" для информирования учащихся, родителей, педагогов, руководителей образовательных учреждений о проводимых в России образовательных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что календарь поможет планировать "образовательные активности" и участие в них. Он формируется и ежеквартально обновляется в течение всего года. Среди организаторов событий - Высшая школа экономики, АНО "Россия – страна возможностей", Российское общество "Знание", "Движение первых", разные вузы

Так, на 19 сентября запланированы три мероприятия: Всероссийская интернет-олимпиада для обучающихся 1-9 классов общеобразовательных организаций на знание основ безопасного поведения на дорогах, Всероссийский "митап" активистов и молодых специалистов в области воспитательной работы и молодежной политики и V Международная научная конференция "Современное искусство: развитие, образование, среда".

Выдающийся педагог Василий Сухомлинский в своих работах неоднократно высказывался о "мероприятиях" в образовании, часто беря это слово в кавычки как вредное явление, подменяющее настоящий учебно-воспитательный процесс.

"Воспитание — это не какие-то специально, искусственно организованные "мероприятия", это прежде всего образ жизни", - писал он.

"Учителя надо всячески избавлять и оберегать от всевозможной писанины и «мероприятий»", - сказал Сухомлинский в одном интервью.