В Белгороде подожгли гигантскую "Z"

Минувшей ночью неизвестные подожгли гигантскую латинскую букву "Z", установленную в Белгороде на проспекте Ватутина.

"Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию. Проводятся следственно-розыскные мероприятия", - сообщил мэр города Валентин Демидов.

По его словам, рядом с пылающей буквой остановилось несколько автомобилей, водители которых пытались ее потушить. Это получилось у одного молодого человека, который достал огнетушитель и начал помогать, не дожидаясь прибытия экстренных служб.

Демидов добавил, что конструкция практически не пострадала, ее приведут в порядок в ближайшее время.