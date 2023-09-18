18 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

На Урале прокуратура обжаловала приговор бутлегеру, виновному в гибели восьми человек

На Среднем Урале прокуратура обжаловала приговор мужчине, получившему срок за сбыт спиртосодержащей жидкости, что повлекло гибель восьми человек.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, супруги Суюншалиновы сбывали в Оренбургской области спиртосодержащую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Это привело к гибели восьми человек, а еще двое получили легкий вред здоровью. В сентябре 2022 года Ильдар Суюншалинов был признан виновным и приговорен к 4 годам и 10 месяцам в колонии общего режима. Однако в сентябре этого года бутлегеру заменили срок на принудительные работы.

Нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возразила против замены лишения свободы на более мягкое наказание. Была подана апелляция.

"По мнению прокуратуры, Ильдар Суюншалинов нуждается в дальнейшем отбывании наказания в местах лишении свободы. Замена наказания на принудительные работы противоречит целям и задачам уголовного законодательства и нарушает принцип справедливости", - заявили в ведомстве.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Теги: приговор, бутлегер, прокуратура, суд


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