Украина грозит Польше фруктовым эмбарго в ответ на зерновое

Между Украиной и Польшей назревает торговое противостояние. Ранее Варшава в одностороннем порядке закрыла для украинского зерна свои границы, хотя Еврокомиссия распорядилась пускать в европейские государства этот товар.

В ответ Киев не только подает жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), но и грозит ввести собственное эмбарго – на польские фрукты и овощи, об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

Ранее власти ряда восточноевропейских стран уже закрывали свои границы для украинского зерна, на фоне действия зерновой сделки и вывоза сырья морем это не было настолько критично для Киева. С приостановкой черноморской инициативы сухопутная дорога через ЕС стала единственным вариантом вывоза зерна.

Украинское зерно при этом оседает в восточноевропейских странах, оно значительно дешевле местного, украинские поставщики демпингуют, а национальные фермеры остаются без заработка. В итоге производители начали давить на правительства своих стран, требуя закрыть границы.