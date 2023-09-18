В УрФО убраны 36% урожая зерновых и зернобобовых культур

В регионах Уральского федерального округа продолжается уборочная кампания. По данным на середину сентября, аграрии обмолотили 36% зерновых и зернобобовых культур, собрав почти 2,5 млн т зерна.

"Погодные условия благоволят аграриям во всех сельскохозяйственных регионах Уральского федерального округа. Уборка урожая идёт высокими темпами, и сбавлять обороты нельзя. Нужно пользоваться моментом, завершать сбор урожая и переходить к активному севу озимых", - заявил уральский полпред Владимир Якушев.

Средняя урожайность по зерновым и зернобобовым в этом году ниже прошлогодней: 18,5 центнера с гектара против 21,5 ц/га. По прогнозам экспертов, это не окажет негативного влияния на продовольственную безопасность регионов. Собранного зерна и зернобобовых хватит для обеспечения внутреннего спроса. На сегодняшний день также собрано 30 тыс. т овощей (четверть от площади сева) и 136 тыс. т картофеля (пятая часть от площади сева). Урожайность по этим позициям тоже несколько ниже прошлогодней, однако это не повлияет на насыщение внутреннего рынка.

27-29 сентября аграрии Уральского федерального округа соберутся в Челябинске на Межрегиональной агропромышленной выставке, чтобы подвести предварительные итоги уборочной кампании текущего года, а также обсудить отраслевые проблемы и обменяться лучшими практиками, сообщает пресс-служба уральского полпреда.