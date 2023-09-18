Прожиточный минимум в Челябинской области вырастет до 14,2 тысяч рублей

В Челябинской области с 1 января 2023 года прожиточный минимум на душу населения вырастет до 14 тыс. 279 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Для трудоспособного населения он будет 15 тыс. 564 рубля, для пенсионеров – 12 тыс. 280 рублей, для детей – 14 тыс. 706 рублей.

Напомним, с 1 января 2023 года прожиточный минимум на душу населения составлял 13 тыс. 730 рублей.