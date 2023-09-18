В УрФО в 2023 году количество новых жилищных проектов выросло 1,7 раза

В регионах Уральского федерального округа сохраняются высокие темпы жилищного строительства. Полпред Владимир Якушев обратил внимание на то, что за восемь месяцев года в УрФО введено в эксплуатацию 5,7 млн "квадратов" жилья.

По паспорту напроекта "Жилье и городская среда" на 2023 г. план ввода жилья в регионах УрФО составляет 7,5 млн кв. м. Динамика строительства говорит о том, что все планы будут выполнены, убежден полпред.

"Не менее важно, что активно формируется строительный задел на следующие годы. Так, объемы начатого строительства в этом году почти вдвое превосходят показатели прошлого года", – добавил Владимир Якушев.

В федеральном округе действует 1,7 тыс. разрешений на строительство на 14 млн кв. м жилья. Из них с 1 января по 1 августа 2023 г. начато строительство 296 многоквартирных домов жилой площадью 2,7 млн кв. м, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г., сообщает уральское полпредство.