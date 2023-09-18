В России все 11-классники обеспечены новыми учебниками истории

С 1 сентября ученики 11-х классов обеспечены новыми учебниками по истории России: во все регионы страны доставлено более 755 тыс. экземпляров.

Учителя из всех регионов смогли оперативно подготовиться к работе с новым учебником по истории для 11-го класса, используя электронную версию издания и методические материалы. Единый учебник дает возможность обеспечить высокое качество подготовки школьников из всех регионов, сообщает Минпросвещения России.

Напомним, ранее автор собственного единого учебника по истории России, директор московской школы №1184 в 2000–08 гг. Евгений Спицын в разговоре с Накануне.RU подверг критике новый школьный учебник истории.

"А вообще, то, что касается, например, новейших страниц отечественной истории, которые, по моей информации, писал якобы лично Мединский, они у меня вызывают, мягко говоря, недоумение", - сказал Спицын.

Полностью мнение историка по поводу нового учебника можно прочесть по этой ссылке.