Продавцы новых машин в России начали повышать цены по два раза в месяц

Цены на автомобили в России продолжают расти, этому способствуют увеличение утилизационного сбора и продолжающееся ослабление рубля. По данным НАПИ, в среднем в августе стоимость машины выросла на 0,1-14,3%. Рекомендованные розничные цены обновились у 127 комплектаций — для сравнения, в июле таких было всего 52, отмечает "Коммерсант". В среднем, по данным опроса дилеров, удорожание составило от 4%, доходя до 20% в отдельных случаях.

Дорожали в последний месяц лета как отечественные, так и иностранные автомобили. Так, цены на отдельные комплектации Lada и УАЗ выросли на 1,4-8,3%, у относительно российских "Москвичей" цены выросли на 10-11%.

На ряд китайских брендов, например, Haval, цены в августе вообще повышались дважды. Так, в начале августа Poer KingKong подорожал на 200 тыс. руб., а затем во второй половине месяца еще на столько же, в целом увеличившись в цене на 6,3–6,7% (в зависимости от комплектации).

В сентябре цены продолжают расти. Продавцы винят в этом курсовые колебания, утильсбор и трудности с логистикой. При этом переписывают ценники и на "АвтоВАЗе".

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в августе 2023 года составила 0,28%, за январь – август – 3,7%.