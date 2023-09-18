Бывшего вице-мэра Челябинска осудят за превышение должностных полномочий

18 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Бывшего вице-мэра Челябинска осудят за превышение должностных полномочий

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимира Слободского, обвиняемого в превышении должностных полномочий

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, обвиняемый в марте 2018 г., зная об отсутствии у коммерческой организации законных оснований к получению разрешения на строительство, игнорируя отрицательное заключение правового управления администрации Челябинска, дал незаконное указание подчиненному работнику подготовить необходимые документы и проект разрешения на строительство многоквартирного дома, после чего собственноручно подписал разрешение на строительство 10- этажного жилого дома по улице Сулимова. Дом построили, что привело к нарушению прав собственников земельного участка стоимостью свыше 2,7 млн рублей, они были лишены прав владения и пользования указанным участком.

Экс-чиновник находится под домашним арестом.

Сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении застройщика по обвинению в мошенничестве.

Теги: домашний арест, превышение полномочий, Владимир Слободской,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети