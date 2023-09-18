Бывшего вице-мэра Челябинска осудят за превышение должностных полномочий

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимира Слободского, обвиняемого в превышении должностных полномочий

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, обвиняемый в марте 2018 г., зная об отсутствии у коммерческой организации законных оснований к получению разрешения на строительство, игнорируя отрицательное заключение правового управления администрации Челябинска, дал незаконное указание подчиненному работнику подготовить необходимые документы и проект разрешения на строительство многоквартирного дома, после чего собственноручно подписал разрешение на строительство 10- этажного жилого дома по улице Сулимова. Дом построили, что привело к нарушению прав собственников земельного участка стоимостью свыше 2,7 млн рублей, они были лишены прав владения и пользования указанным участком.

Экс-чиновник находится под домашним арестом.

Сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении застройщика по обвинению в мошенничестве.