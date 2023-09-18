На Среднем Урале горит 6 гектаров леса

В Свердловской области горит 6 га леса, сообщает Авиалесоохрана.

Напомним, что только сообщалось о двух лесных пожарах на площади в 10 га, сегодня по-прежнему действует только один. В связи с этим 18-20 сентября местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Об этом сообщается на сайте Уралгидрометцентра.

Там также сказано, что до 20 часов 18 сентября на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности.

15 сентября, в Свердловской области отменили действие особого противопожарного режима, который был введен еще весной. Однако, как оказалось, отмена планируется не везде.