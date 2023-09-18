Тюменские бойцы в зоне СВО восстановили могилы советских солдат

18 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменские бойцы в зоне СВО восстановили могилы советских солдат

Тюменские бойцы в зоне СВО восстановили могилы советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Заброшенный памятник неизвестным солдатам обнаружили военнослужащие именного подразделения "Ермак" из Тюменской области. В свободное от боевых задач время бойцы начали реконструировать площадку: разровняли территорию, засыпали щебнем, оформили все валунами. Затем привели в порядок надгробия и плиту.

Командир батальона "Ермак" сообщил, что могилы находились в плачевном состоянии.

Тюменские бойцы восстановили могилы советских солдат(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

"По инициативе наших военнослужащих они были восстановлены и покрашены. Мы чтим и помним подвиг советских солдат и будем защищать интересы нашего государства сколько потребуется", - заявил он.

При реконструкции бойцы бережно отнеслись и к прошлой информационной плите — ее установили с обратной стороны. Военнослужащие надеются, что люди оценят их труд и будут заботиться о памятнике.

Отметим, что бойцы батальона "Ермак" ранее доставили для бабушки в зону СВО облегченные ходунки, а участники спецоперации из подразделения "Тайга" и штурмового батальона "Шторм" установили несколько детских площадок на освобожденных территориях.

Теги: могилы, советские солдаты, зона СВО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети