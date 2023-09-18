Тюменские бойцы в зоне СВО восстановили могилы советских солдат

Тюменские бойцы в зоне СВО восстановили могилы советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Заброшенный памятник неизвестным солдатам обнаружили военнослужащие именного подразделения "Ермак" из Тюменской области. В свободное от боевых задач время бойцы начали реконструировать площадку: разровняли территорию, засыпали щебнем, оформили все валунами. Затем привели в порядок надгробия и плиту.

Командир батальона "Ермак" сообщил, что могилы находились в плачевном состоянии.

"По инициативе наших военнослужащих они были восстановлены и покрашены. Мы чтим и помним подвиг советских солдат и будем защищать интересы нашего государства сколько потребуется", - заявил он.

При реконструкции бойцы бережно отнеслись и к прошлой информационной плите — ее установили с обратной стороны. Военнослужащие надеются, что люди оценят их труд и будут заботиться о памятнике.

Отметим, что бойцы батальона "Ермак" ранее доставили для бабушки в зону СВО облегченные ходунки, а участники спецоперации из подразделения "Тайга" и штурмового батальона "Шторм" установили несколько детских площадок на освобожденных территориях.