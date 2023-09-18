18 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Мошенники выманили во видеосвязи у жителя Новоуральска более 1,5 млн рублей

В Новоуральске мошенники под видом силовиков и сотрудников Центробанка по видеосвязи обманули жителя города.
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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, еще в середине августа новоуральцу поступил видеозвонок от лжесотрудников ФСБ и Центрального Банка России. Аферисты попросили оказать помощь в выявлении якобы недобросовестного сотрудника банка, занимающегося оформлением кредитов на имя потерпевшего без его согласия. В ходе разговора злоумышленники предупредили мужчину о конфиденциальности всех его разговоров. В итоге около месяца они успешно агитировали его на оформление кредитов в разных городах области. Все деньги доверчивый уралец переводил на счета мошенников.

Однажды те попросили отправить им еще 25 тысяч рублей, которых у мужчины не оказалось. Он попросил совета у дочери и только тогда понял, что стал жертвой аферистов, и пошел в полицию. Всего за это время он перевел обманщикам более 1,5 млн рублей.

Полиция Новоуральска еще раз напоминает: никогда сотрудники правоохранительных органов и силовых структур не будут просить переводить деньги на какие-либо счета. Также необходимо знать, что Центральный Банк России не работает с физическими лицами "по звонку".

Как сообщало Накануне.RU, ранее уральские банкиры рассказали, как легко и просто можно распознать телефонных мошенников.

Теги: мошенники, видеосвязь, полиция, Новоуральск


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