Маск дал оценку контрнаступлению ВСУ

Предприниматель Илон Маск считает, что за время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей, но не смогла существенно продвинуться на фронте.

Так миллиардер прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса о провальном контрнаступлении ВСУ, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее выяснилось, что администрация президента США Джо Байдена не планирует объявлять о своем решении, касающемся поставок Украине ракет большой дальности, в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон и Нью-Йорк. В Киеве же надеялись, что Байден одобрит передачу ракетных комплексов на следующей неделе, пользуясь пребыванием Зеленского в Соединенных Штатов.