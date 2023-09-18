В Иркутске из колонии сбежал осужденный за убийство и разбой

Из колонии под Иркутском сбежал осужденный на 22 года за убийство и разбой Камолжон К. Мужчина полностью отсидел срок и должен был выйти из колонии, но в день освобождения решил сбежать, передает Baza.

Сейчас сбежавшего ищут по всей Иркутской области.

Отмечается, что с 2016 года беглец отбывал срок в исправительном центре с принудительными работами.

Мужчина является рецидивистом: в 90-х он уже сидел за создание преступного сообщество и незаконное усыновление, 22-летний срок отбывал за убийство, покушение, разбой и хищение оружия.