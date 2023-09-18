КСП проверит расходы челябинского минздрава на лечение сердечно-сосудистых заболеваний

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит эффективность расходование средств в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Аудиторы приступили к проведению кросс-отраслевого комплексного мероприятия в региональном минздраве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП, объем расходов по данному направлению за 2022 и первое полугодие 2023 года составил более 1,7 млрд рублей. В рамках проверки аудиторы проверят целевое и эффективное использование средств, предусмотренных перечнем мероприятий, достижение целевых показателей проекта, а также соблюдение законодательства о госзакупках и др.