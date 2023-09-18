Уральские таможенники собрали для бойцов СВО 300 килограммов гуманитарной помощи

Сотрудники Уральского таможенного управления собрали для участников СВО 300 кг гуманитарной помощи. Очередная партия груза с оборудованием и спецобмундированием подготовлены должностными лицами Екатеринбургской, Тюменской, Челябинской и Уральской электронной таможен в рамках акции от Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТУ, среди груза находятся: технические средства, запчасти для квадроциклов, комплекты колес, монокуляры ночного видения, медицинские товары, а также обмундирование для десантно-штурмовой группы. Средства на все это были выделены из карманов самих таможенников. На них, в том числе, было приобретено антидроновое ружье.

Более того, солдатам направили и полученные от сдачи крови уральскими таможенниками донорские деньги.

"К нам обратились военнослужащие 11-ой особой гвардейской десантно-штурмовой бригады с просьбой закупить необходимые для качественного выполнения боевых задач технические средства и детали для ремонта техники. Коллектив таможен откликнулся на просьбу, собрал нужную сумму и закупил все необходимое. Перед отправкой, мы удостоверились, в качестве всех технических средств, а также запчастей и уже в скором времени гуманитарный груз будет доставлен на передовую", – подчеркнул начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

В ближайшие дни солдаты также получат более 300 самодельных наборов "сухого душа" для гигиены в полевых условиях, а также седельно-сцепное устройства для тягача "Урал". Деталь весом 250 кг заказывали и доставляли Челябинские таможенники.