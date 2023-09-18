Судно из Югры попало в аварию на Ямале

Югорское водное судно попало в аварию на Ямале, сообщили Накануне.RU в уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 17 сентября, в Салехарде, на реке Полуй. Проводится проверка.

Новый скоростной катер на подводных крыльях "Метеор" во время экспериментального рейса врезался в стоявшее у берега судно "НОРД-3". По предварительным данным, у судна произошел отказ всех органов управления.

Оба судна получили повреждения. Пострадавших нет, окружающая среда не загрязнена.