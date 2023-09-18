18 Сентября 2023
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Станция "Луна-25" прекратила свое существование

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Фото: Накануне.RU

На трассе "Екатеринбург – Тюмень" будет временно прекращено движение

В эту среду, 20 сентября, на автодороге Р-351 "Екатеринбург – Тюмень" будет временно прекращено движение.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралуправтодора", ограничения будут действовать с 13:00 до 14:00 на 176-м километре трассы. Это делается в связи с проведением работ по демонтажу балок пролетных строений на объекте капитального ремонта путепровода через железную дорогу.

"Объезд будет организован по улицам Кирова, Ленина, Некрасова в поселок городского типа Пышма и дороге регионального значения "рп. Пышма – с. Чупино", "с. Яр – с. Куяровское", - сообщили в дорожном ведомстве.

Водителей просят учитывать эту информацию при построении маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о какой-либо нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.

Теги: трасса, движение, Екатеринбург, Тюмень


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