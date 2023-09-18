Новый глава Томска вступил в должность

В Томске состоялась инаугурация нового мэра. Дмитрий Махиня в присутствии губернатора Томской области Владимира Мазура, председателя законодательной думы Томской области Оксаны Козловской, спикера Чингиса Акатаева и депутатов думы Томска, представителей органов власти и общественности принес присягу.

"Хочу поблагодарить всех, кто доверил мне возглавить администрацию города Томска. Для меня это очень большая честь и ответственность. Намерен сотрудничать со всеми представителями власти, общественности и бизнеса", - сказал Дмитрий Махиня.

Дмитрий Махиня родился 3 сентября 1982 г. в Северо-Казахстанской области (Казахстан). В 2005 г. с красным дипломом окончил Омский государственный университет по специальности "Юриспруденция". С 2006 по 2009 гг. обучался там же в аспирантуре. В 2007 г. изучал основы землеустройства, земельного кадастра и практику формирования земельных участков. Работал, например, помощником прокурора Знаменского района Омской области, главным специалистом правового отдела, заместителем начальника отдела договорных отношений министерства имущественных отношений Омской области. В 2013 г. сдал на "отлично" квалификационный экзамен на должность судьи. В 2015-17 гг. по совместительству с основным местом работы преподавал на кафедре гражданского права Омской юридической академии. В январе 2019 г. был назначен вице-мэром, директором департамента имущественных отношений администрации Омска. 5 сентября на собрании думы Томска избран мэром города.