Правительство объявило благодарность уволенному на прошлой неделе экс-главе Росавиации

Правительство России объявило благодарность экс-главе Росавиации Александру Нерадько, которого на прошлой неделе отправили в отставку. На своем посту он проработал более 13 лет.

"За большой вклад в развитие отечественной гражданской авиации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Правительства Российской Федерации руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Нерадько Александру Васильевичу", - цитирует пресс-служба Росавиации распоряжение правительства.

Нерадько был отправлен в отставку вскоре после инцидента с самолетом "Уральских авиалиний" – Airbus A320 сел в пшеничном поле под Новосибирском, по счастливой случайности обошлось без жертв и даже серьезно пострадавших.

Пост главы Росавиации занял 35-летний заместитель руководителя этого ведомства Дмитрий Ядров.