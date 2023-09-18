18 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Черная взлетная полоса. У компании Red Wings очередные проблемы с доставкой пассажиров

Август миновал, а у компании Red Wings вместо обычной взлетной полосы до сих пор стелется черная. Очередные проблемы с транспортировкой пассажиров возникли сразу на нескольких рейсах.

Вечером воскресенья самолет рейса WZ-3072 "Анталья (Турция) - Екатеринбург" экстренно сел в Актобе (Казахстан). Борт вылетел 17 сентября в 20.10, однако, согласно данным онлайн-табло аэропорта "Кольцово", прилететь домой жители уральской столицы смогут только сегодня в 12.50. Сейчас пассажиров выпустили с воздушного судна и провели через таможенный контроль.

Помимо этого, исходя из табло "Кольцово", у авиакомпании на данный момент задерживается еще пять рейсов: WZ-1075 до Барнаула - вместо 02.45 18 сентября самолет должен вылететь только в 10.45 и WZ-1049 до Оренбурга - вместо 10.15 18 сентября вылет ожидается в 13.20. Задержками еще трех рейсов заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура:

  • WZ-3071 "Екатеринбург – Анталья" должен был вылететь в 08.30, однако при лучшем раскладе борт поднимется в небо только в 14.30;
  • WZ-1097 "Екатеринбург – Астана" вместо 11.05 вылетит в 15.00;
  • WZ-1047 "Екатеринбург – Саратов", пассажиры которого должны были отправиться еще в 10.05, но полетят только в 15.10.

Причиной задержек в прокуратуре называют позднее прибытие самолетов. Оказание услуг пассажирам на контроле Свердловской транспортной прокуратуры. Накануне.RU обратилось в пресс-службу авиакомпании для прояснения ситуации.

Напомним, еще в августе председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. Причиной стало то, что с 12 по 14 августа российские туристы не могли вылететь из аэропортов в ряде стран. Ждать вылета пассажирам пришлось в некомфортных условиях.

Теги: рейс, задержка, Red Wings, Екатеринбург, Турция, Анталья, Казахстан


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